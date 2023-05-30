سلطان العبدان



قال مرشح الدائرة الثانية بدر نشمي العنزي إن الخلل واضح ولكننا لا نريد أن نعترف به أو نواجهه، فالكويت حالها من سيئ إلى أسوأ، لأن هناك من يراها شركة أو مكسبا وليست وطنا ويرى الشعب سلعة وليس مواطنين، فكل شيء في تراجع، فلا صحة ولا تعليم ولا إسكان ولا توظيف، من أجل ذلك لم يعد هناك مجال للسكوت وينبغي أن يحاسب الفاسدون، وثقافة الفساد لابد أن تنتهي وكل فاسد لابد أن ينال عقابه، الكويت ليست شركة خاصة بل وطن للجميع، ولذلك لنضع حدا لهم. وأضاف مخاطبا الحاضرين في ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أمس الأول في الصليبخات وافتتح بها مقره الانتخابي، إن الصوت أمانة ثقيلة على الناخب والنائب دوره يحمل هذه الأمانة ويخاف الله في الشعب الكويتي، انتم صوتي وأنا إذا وفقني الله بعد 6/6 فسأكون صوتكم الذي يدافع عنكم.



واختتم العنزي قائلا: إلى من تسبب ومازال يتسبب في نهب هذا البلد في يوم 6/6 سوف يكون لكم (جبيل) اسمه بدر نشمي العنزي.