

عبدالعزيز المطيري



افتتح النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي مقره الانتخابي أول من أمس في منطقة خيطان بحضور أهالي الدائرة.



وقال في ندوته الانتخابية التي أقامها تحت عنوان «للشعب كلمة»: «نطلب الكلمة والصوت للكويت، لانتشال الفساد الذي تغلغل داخل مؤسسات الدولة، ولابد من العمل الحثيث على ردع هذا الفساد قبل أن يتمكنوا من مفاصل ومؤسسات الدولة، ومستقبل الكويت وأهل الكويت».



وأضاف: «لنضع أيدينا بأياديكم ونريد وقفتكم يوم 6/6 من أجل إيصال صوتكم في صناديق الاقتراع لإيصال رجال وطنيين مخلصين قادرين على تحقيق آمالكم وتطلعاتكم.



وقال العتيبي: «نجدد الدعوة الصادقة للشعب الكويتي ليقول كلمته وليقرر مصيره وإننا على ثقة تامة بهذا الشعب الوفي الذي قاتل من أجل حرياته ودستوره وبلاده».