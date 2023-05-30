محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد توجيهاته بالعمل على اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة بمنح 872 عسكريا بقوة الإطفاء العام من ضباط وضباط صف وسام الواجب العسكري من مختلف الدرجات بعد استيفائهم شروط وضوابط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن.



هذا، وتأتي توجيهات الخالد انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بشأن أبنائها من منتسبي قوة الإطفاء العام وحرصا منها على تحقيق العدل والمساواة فيما بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.