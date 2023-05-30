أدانت أنقرة قيام قوات بحرية سورية بفتح النار على قارب صيد تركي في المياه الدولية، أدى إلى إصابتين طفيفتين.



وقالت وزارة الخارجية التركية إن قارب صيد تركي، يحمل اسم «محمود جان1-» تعرض لإطلاق نار من قبل سفينتين سوريتين بعد انطلاقه من ميناء قره طاش في ولاية أضنة وإبحاره في المياه الدولية.



وأدانت الخارجية التركية الحادث الذي وقع أمس الأول، حيث أصيب صيادان اثنان بجروح طفيفة، بحسب صحيفة «حريت ديلي نيوز» التركية.



وقال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش إن «الحادث، تسبب في إصابات طفيفة للصيادين وأضرار مادية للقارب».



وأضاف «نود أن نعلن أننا سنتابع هذا الحدث المؤسف الذي وقع في المياه الدولية والذي فتح مكتب المدعي العام في منطقة صمانداج تحقيقا حوله».