قام وفد وطني بزيارة مركز التميز للدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي المشترك التابع للحلف في جمهورية التشيك من الفترة 22-26 مايو 2023، وذلك لتعزيز بناء القدرات في مجال الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي بين دولة الكويت وجمهورية التشيك ومناقشة مشروع (Train the Trainer) الوطني.

كما زار الوفد مقر وزارة الدفاع التشيكية بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لعدد من المراكز والإدارات والمعاهد والمعارض المتخصصة في مجال CBRN للتعرف على احدث مستجدات الآليات وأنظمة هذا المجال.



شارك في الوفد الوطني كل من قوة الإطفاء العام ووزارة الدفاع والحرس الوطني برئاسة العميد أحمد ناصر عبدالله من قوة الإطفاء العام.