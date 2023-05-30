النصب التذكاري لعمليتي عاصفة ودرع الصحراء سيتم الكشف عنه عام 2025 في قلب العاصمة الأميركية

أكدت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح أهمية أواصر الصداقة الدائمة التي تربط البلدين.

وقالت السفيرة الزين الصباح في تصريح أمس الاثنين بمناسبة إحياء (يوم الذكرى) في الولايات المتحدة "إنه لمن دواعي سروري أن تتاح لي الفرصة لتمثيل بلدي دولة الكويت في احتفال لتكريم تضحيات القوات المسلحة الأمريكية".

وأضافت "أقف أمامكم اليوم ممثلة لشعب أمتي الرائع وأؤكد مجددا أننا لن ننسى أبدا القصص الإنسانية للخدمات والتضحيات التي جسدها الرجال والنساء الشجعان من القوات المسلحة الأمريكية داخل ساحات القتال وخارجها".

وأعربت عن اعتزاز دولة الكويت وتقديرها لرابطة الصداقة والولاء "القوية والدائمة" بين البلدين موضحة أنها رابطة أوجدتها الحرب ويعززها السلام وتدعمها الثقة والاحترام المتبادلان.

وأشارت الشيخة الزين الصباح إلى النصب التذكاري لعمليتي عاصفة الصحراء ودرع الصحراء الذي سيتم تشييده قريبا ومن المقرر الكشف عنه في عام 2025 قائلة "يتم الاستعداد لبناء نصب تذكاري خاص في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن لإحياء ذكرى جهود أبطالنا الأمريكيين".

وشاركت دولة الكويت في مسيرة إحياء (يوم الذكرى) وهي أكبر احتفال بمناسبة هذا الحدث بعربة ذات منصة مرت بشارع (افينو كونستيتيوشن) تعبيرا عن التقدير العميق للأفراد الذين خدموا والذين سقطوا في الكفاح من أجل تحرير البلاد.

وشارك أكثر من 5000 شخص في المسيرة التي تعتبر أكبر حدث في احياء يوم الذكرى بالولايات المتحدة "لتكريم وتذكر واحترام كل من خدموا وضحوا داخل ساحة المعركة وخارجها".