أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء، أنه نجح "بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية - السورية" في تحرير مواطن سعودي خطف في بيروت منذ يومين.

وقال الجيش على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي ان دورية من مديرية المخابرات "تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية - السورية" كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.

من جهته أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان الاصرار على ضبط الوضع الامني وعدم السماح بحصول اي تهديد يطال امن اللبنانيين والرعايا الموجودين في لبنان.

وقال ان عملية خطف احد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير موجها التهنئة للجيش على الجهد الكبير الذي بذله للافراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف.

وأكد "الحرص على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقا لاي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها".