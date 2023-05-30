استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي حيث قدمت لسموه المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. بيبي العميري ونائبة المديرة العامة للهيئة د.ناهد العتيقي وذلك بمناسبة تعيينهما في مناصبهما الجديدة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية تسهيل جميع معاملات المواطنين ذوي الإعاقة وتوفير كافة سبل الراحة لهم من خلال إنشاء مكاتب خاصة لاستقبالهم في وزارات الدولة لتذليل أي صعوبات تواجههم.

وأشار سموه إلى ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه للتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتسخير كافة الإمكانات لتلبية متطلبات الاخوة والاخوات ذوي الإعاقة.