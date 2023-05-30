عبدالعزيز السالم: «الغرفة» حريصة على تعزيز التحول الرقمي الذي أصبح مطلباً دولياً وضرورة ملحة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت أنها تتيح حاليا باقة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة للأعضاء، لتغنيهم عن الحضور إلى مقر الغرفة أو مراجعة أحد فروعها خلال إنجاز معاملاتهم.



وفي هذا السياق، ذكر المدير العام المساعد للخدمات الفنية في الغرفة عبدالعزيز السالم في تصريح صحافي، إن جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للأعضاء أصبحت إلكترونية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة: www.kuwaitchamber.org.kw، تسهيلا لأعمال أعضائها وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.



وأضاف السالم أن «الغرفة» حريصة على تحديث الخدمات التي تقدمها بشكل متواصل، وذلك استكمالا لمسيرتها في التطوير، وتلبية لتطلعات أعضائها والارتقاء بمجتمع الأعمال، ووفاء للمتطلبات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال التي تقتضي في المقام الأول تمكين أصحاب العلاقة من إنجاز معاملاتهم آليا، دون الحاجة إلى إجراءات ورقية أو الحضور الشخصي.



وأكد حرص «الغرفة» على تعزيز التحول الرقمي الذي أصبح مطلبا دوليا وضرورة ملحة، في ظل ما يشهده عالم الأعمال والاستثمار من طفرة تكنولوجية على جميع الأصعدة، وبما يختصر الكثير من الوقت والجهد أمام أصحاب الأعمال لإنجاز أعمالهم.