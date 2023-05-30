نعمل على إجراء تقييم للنظام الصحي الوطني بما يتعلق بتغير المناخ والصحة

أكدت وكيلة وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة د.بثينة المضف، التزام االبلاد في تهيئة نظام صحي مرن قادر على مواجهة آثار تغير المناخ.

وأكدت المضف خلال الكلمة التي ألقتها في اجتماع جمعية الصحة العالمية الـ 76 المنعقدة حاليا في جنيف، خلال الفترة من 21 الى 31 مايو الجاري، أن "الكويت تعمل على إجراء تقييم للنظام الصحي الوطني في ما يخص تغير المناخ والصحة، وتطوير خطة تكيف وطنية بهذا الشأن".

ونوهت إلى أن الكويت ستنضم أيضًا إلى التحالف للعمل التحويلي على تغير المناخ والصحة (ATACH) والذي يهدف إلى بناء نظم صحية مستدامة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ ، مشيرة إلى أن هذه خطوة من خطوات تطوير النظام الصحي الوطني، والمشاركة الفاعلة في العمل المناخي لمواجهة أي أزمات مستقبلية، انطلاقا من الأولوية التي توليها لصحة وسلامة أفراد المجتمع.

هذا وأعلنت د.المضف عن ترحيبها بإعلان يوم الصحة في المؤتمر العالمي للتغير المناخي COP28، واجتماع وزراء الصحة والمناخ، والتطلع إلى التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة العالمية لتعزيز قدرة الصحة على مواجهة تغير المناخ.

وفي الختام أعربت د. المضف عن تقديرها للاهتمام الذي توليه منظمة الصحة العالمية لقضية تغير المناخ والصحة، من خلال هذا الحوار وما تضمنه من مواضيع هامة.