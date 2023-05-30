اعتماد خطة ميدانية متكاملة لضمان انسيابية حركة دخول وخروج المقترعين

أكد المدير العام لبلدية الكويت بالوكالة سعود الدبوس اليوم الثلاثاء، عن تسخير كافة الإمكانات لعملية الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2023 وذلك لإنجاح العرس الديمقراطي وتعزيزا لمكانة الكويت الدولية في الديمقراطية.

جاء ذلك في تصريح صحافي للدبوس على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية للانتهاء من كافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة ليوم الاقتراع المقرر في 6 يونيو المقبل.

وأضاف الدبوس أنه تم اعتماد خطة ميدانية متكاملة لضمان انسيابية حركة دخول وخروج المقترعين بالنسبة لمراكز الاقتراع بالتعاون مع وزارة الداخلية تنفيذا للأحكام الواردة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة وقيام الجهات المعنية بالأعمال والمهام المنوطة بكل جهة.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض إجمالي عدد تراخيص المقار الانتخابية التي بلغت 128 مقرا انتخابيا فيما بلغت الإعلانات الانتخابية 81 إعلانا انتخابيا والتي صدرت من قبل افرع البلدية في المحافظات الست.

وذكر أنه تم تشكيل فرق النظافة وإشغالات الطرق في الدوائر الانتخابية الخمس للقيام بمتابعة أعمال التنظيف وتوزيع الحاويات في الأماكن المحيطة في مراكز الاقتراع وإخلاء مواقف المدارس المخصصة لعملية الاقتراع من أي سيارات مهملة أو معروضة للبيع والتعاون مع وزارة الداخلية بوضع الحواجز لهذه المواقف لتنظيم عملية الدخول والخروج لحركة المرور.

وبين أنه تم تخصيص منطقة أمان أمام مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 118 مدرسة وتضم 759 لجنة على مستوى الدوائر الخمس لتكون خالية لحفظ الأمن من قبل رجال الشرطة وعدم إقامة أي أكشاك أو إعلانات للمرشحين في المناطق المحيطة بمراكز الاقتراع.

وأضاف أنه سيتم منع تواجد الشاحنات في مواقف تلك المدارس وإزالة أي مخالفة للقوانين المنظمة من قبل فرق البلدية المتواجدة على مدار 24 ساعة في اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع وأثنائه وبعد عملية الاقتراع.

وأشار إلى تواصل أعمال النظافة وإشغالات الطرق بجميع اللجان من أعمال النظافة العامة للشوارع والأرصفة المحيطة بالمقرات وغسيل للحاويات ورفع وحجز أي مخلفات أو عوائق بما في ذلك أعمال النظافة الخارجية للمدارس المحددة وإزالة السيارات والعربات المتنقلة لتسهيل دخول وخروج الناخين إلى مراكز الاقتراع.