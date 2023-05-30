اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن «الشعب اختار حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور واستمرار الاستقرار والنمو في تركيا»، مؤكدا أن «من فاز بسباق الانتخابات هو الديموقراطية والشعب في تركيا».

وقال في خطاب أمام اتحاد غرف التجارة والبورصات «كل الهجمات التي تعرض لها الاقتصاد التركي واجهناها بمساعدتكم». وفيما يشبه خارطة الطريق لولايته الجديدة، تعهد أردوغان باتخاذ «جميع الخطوات اللازمة للحد من التضخم وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار»، مؤكدا أن «مهمتنا الآن هي وضع أهداف جديدة أمام بلدنا».

وعرج أردوغان على ملف المتضررين من الزلزال الذي كانوا موضع انتقاد من المعارضة كون غالبيتهم صوتوا للرئيس، وقال إنهم كانوا هدفا تعرضوا للإهانات بسبب خيارهم السياسي و«سنحمي كرامتهم ولن نسمح بالإساءة لهم».

تصريحات أردوغان تزامنت مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى التي عقدت في 14 مايو الجاري.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن حزب العدالة والتنمية الحاكم نال 268 مقعدا برلمانيا، فيما نال حليفه حزب الحركة القومية 50 مقعدا.

وحصل حليفه الآخر حزب «الرفاه الجديد» على 5 مقاعد، محققا مفاجأة كبيرة. على الطرف المقابل، نال حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعم أحزاب الطاولة السدادسية المعارضة 169، فيما حصد حليفه حزب «الجيد» 43 مقعدا. ونال «اليسار الأخضر» 61 مقعدا، فيما كانت حصة «العمال التركي» 4 مقاعد فقط.