مريم بندق

وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بإنشاء مكاتب خاصة لاستقبال معاملات المواطنين ذوي الإعاقة في وزارات الدولة المختلفة، تذليلا لأي صعوبات تواجههم، ومشددا على أهمية تسهيل جميع أمورهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم ، لافتا سموه إلى أهمية تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه للتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتسخير كل الإمكانيات لتلبية متطلبات الإخوة والأخوات من ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي، حيث قدمت لسموه المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. بيبي العميري، ونائبتها د. ناهد العتيقي بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.