محمد الجلاهمة

أعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام العميد محمد بدر الغريب، صباح اليوم الثلاثاء، عن انتهاء جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتأمين مقار الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة المقررة إقامتها في تاريخ 6/6/ 2023. وأكد العميد محمد بدر الغريب على ان القوة اتخذت الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة، وقال انه من ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها وضع ( 36 ) نقطة إطفاء تدخل سريع في مقار الاقتراع بالدوائر الخمس مزودة بآلية وعناصر بشرية في بعض مقار الانتخاب ذات الكثافة بعدد الناخبين لحين الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية.

وأوضح العميد محمد بدر الغريب ان فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية انتهت من الكشوفات الوقائية على ما يقارب ( 118 ) مدرسة مخصصة لعملية الاقتراع في جميع الدوائر وتم من خلال هذه الكشوفات فحص وتشغيل معدات السلامة والوقاية من الحريق للتأكد من عملها بصورة سليمة وايضا التأكد من خلو الممرات الموجوده داخل هذه المقار من التخزين لتسهيل حركة خروج المتواجدين في حال حدوث حريق لا سمح الله. وأضاف العميد محمد بدر الغريب ان قوة الإطفاء العام لاتدخر جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع باقي الجهات المعنية.