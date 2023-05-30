التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة مع سفراء ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) حيث عقد اللقاء في إطار حوار تفاعلي ومثمر نحو تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الثنائية بين الكويت ودول الآسيان ودعم التكامل الإقليمي في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها وتبادل الخبرات ودعم الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن الاهتمام الذي توليه الكويت تجاه تعزيز التعاون في مجالات متعددة مع دول الآسيان وخاصة في ظل تعاظم الفرص الاستثمارية المتزايدة في المنطقة وللدور الحيوي البارز الذي تضطلع به دول الآسيان في التنمية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية بما في ذلك تعزيز التجارة والاستثمارات بين الكويت والدول الأعضاء وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية وتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والصحة والعمالة والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وأطر التنسيق المشترك حيالها.