أسامة دياب

أكد السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي، متانة العلاقات الكويتية ـ الصينية في شتى المجالات، مشيرا إلى التنسيق المشترك بين البلدين لتطوير سبل التعاون في مختلف الأصعدة.

ودعا السفير جيانوي الكويتيين لزيارة الصين بعد رفع قيود جائحة كورونا اعتبارا من أبريل الماضي، مشيرا إلى أن بلاده تمتاز بالأماكن السياحية على مدار العام في الصيف والشتاء والربيع والخريف نظرا للمساحة الشاسعة لبلاده.

وأشار إلى أن عدد السياح الكويتيين تضاعف كثيرا خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم إصدارها خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 970 مقارنة بالعام الماضي الذي شهد إصدار قرابة 630 تأشيرة.

ولفت إلى أن الوقت القياسي لمعالجة التأشيرة العادية يبلغ أربعة أيام عمل بينما التأشيرة العاجلة تستغرق ثلاثة أيام عمل ويتم تقديم الطلب عبر الأونلاين.

وعلى صعيد آخر، كشف جيان وي عن زيارة وفد صيني ثقافي للكويت خلال يونيو الجاري لتعزيز علاقات التعاون والتبادل الثقافي والإنساني بين الدولتين و المؤسسات الثقافية الكويتية.