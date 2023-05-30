عاطف رمضان

أصدر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي سلسلة من القرارات الخاصة بتشكيل لجان تسلم ابتدائي لعدد من المباني العامة الجاهزة في مدينة المطلاع السكنية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إنه تم تشكيل لجان التسلم الابتدائي لأعمال بعض المباني العامة الجاهزة للتسلم ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية N11، وخدمات البنية التحتية والمباني العامة بالمركز الرئيسي للضاحية في مدينة المطلاع السكنية.

وأضافت: من المقرر أن تقوم اللجان بمعاينة محلات تجارية، ومبنى البلدية، ومبنى مسجد محلي وسكن الإمام والمؤذن التابع له، ومركز إسعاف فرعي، ومبنى البريد، والوحدة الاجتماعية، وتنمية المجتمع، وخدمة المواطن، مشيرة إلى أن مواعيد معاينة اللجان للمباني يبدأ اليوم الأربعاء 31 مايو حتى 14 يونيو، وسترفع اللجان تقاريرها لمدير عام المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.