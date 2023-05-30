آلاء خليفة

انطلقت عملية تسجيل الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2022 /2023 والفصل الدراسي الأول 2023 /2024 من خلال تقديم نموذج إلكتروني عن طريق نظام الطالب واستقبال الطلبة في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية في المبنى الإداري، والبالغ عددهم 2985 طالبا وطالبة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي، وتستمر عملية التسجيل حتى تاريخ 5/6/2023.

وأشارت د. رواء الجارالله، القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل، إلى أن هناك فريق عمل من العمادة يشرف على التسجيل، حيث تم استقبال 340 طالبا وطالبة في اليوم الأول، مبينة أن العمادة تطرح الشعب التي تحتاجها الكلية حسب طاقتها ووفقا للضوابط واللوائح الجامعية.