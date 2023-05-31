القاهرة - سامي عبدالفتاح



رغم فوز الأهلي بهدف نظيف على سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، سجله حسين الشحات في الدقيقة 60، إلا أن أداء لاعبي الفريق أثار قلق مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر وجماهيره، وذلك قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي أفريفيا.



ورغم أن الأهلي لعب بقوته الأساسية عدا الحارس محمد الشناوي، إلا أن أداء الفريق كان ضعيفا أمام خصم يقع ضمن فرق مؤخرة الدوري، حيث عبر كولر عقب المباراة عن استيائه الشديد من الأداء الذي ظهر به الفريق، وقال: «خرجنا اليوم بالفوز فقط، لكن لو لعبنا بالشكل نفسه ضد الوداد فلن يكون كافيا لتحقيق ما نريد».



وأكد كولر أن فريقه يصنع الفرص لكنه لا يترجمها بمعدل جيد، موضحا أن الأمر يحتاج لتركيز وشراسة، مبينا: «فرصة التعادل تهيأت للمنافس بسبب عدم اهتمامنا بالدفاع جيدا».



الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب من 24 مباراة فيما توقف رصيد سيراميكا بقيادة مدربه حلمي طولان عند 31 نقطة في المركز 12.



وفي جولة مؤجلة أخرى، فاز بيراميدز على مضيفه الاتحاد السكندري 2-1 ليواصل مطاردته للأهلي برصيد 58 نقطة ولكن من 28 مباراة.



هذا، وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة 30، حيث يستضيف البنك الأهلي نظيره الداخلية، فيما سيكون الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب.



وحول لجوء الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتقديم شكاوى ضد اتحاد الكرة والأهلي ومحمود كهربا لاعب الفريق، قال وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي إنه يحق للنادي اللجوء لـ«فيفا» في الأمور الفنية.



وحول موقف مرتضى منصور، قال: «لا أخشى الصوت العالي وقراراتي أدرسها بهدوء، وبعد استشارة متخصصين، ووزارة الشباب والرياضة احتكمت للتقاضي في ملف رئيس الزمالك».