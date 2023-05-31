

ذكرت تقارير إخبارية أن المدافع بنيامين بافارد يرغب في الرحيل عن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم في الصيف وقد أبلغ إدارة النادي بذلك بالفعل.



وكان بافارد، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، قد انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من شتوتغارت عام 2019 ويرتبط بعقد ينتهي في 2024، ولكنه لا يرغب في تمديد التعاقد. وبعد قضاء 7 أعوام في ألمانيا، يتطلع المدافع بافارد إلى تحد جديد في إحدى مسابقات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا، حسبما ذكرته تقارير قناة «شبورت 1» وصحيفة «بيلد» وغيرهما. وتردد أن بافارد لديه خيارات للعب في إسبانيا وإنجلترا وكذلك إيطاليا. وذكرت قناة «سبورت 1» أن المدير الفني لبايرن ميونيخ توماس توخيل حاول بجدية شديدة إبقاء بافارد، لكن اللاعب متمسك بقرار الرحيل.