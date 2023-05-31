شهدت بطولة الكارتينغ المفتوحة الثانية للشباب والفتيات، والتي نظمها النادي الكويتي للكارتينغ على حلبة الكوت، منافسات قوية في الجولات الأخيرة، حيث حقق لقب الشباب فيصل الشويعي، وجاء ثانيا عبدالمجيد شعبان، فيما ذهب المركز الثالث إلى هزاع العيبان. وفي فئة الفتيات، حققت اللقب إيمان شمس الدين، وحلت ثانية مسك أنس الصالح، وجاءت أسماء جياش ثالثة.



وعقب الختام، قام عضو مجلس إدارة النادي الكويتي للكارتينغ يوسف الكندري ومديرة العلاقات العامة بالنادي هنادي الشعار بتتويج الفائزين الأوائل في كل فئة، فيما أشاد رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للكارتينغ د.حامد بوشهري بالمستوى المميز الذي قدمه المتسابقون في فئتي الشباب والفتيات، في ظل قوة المنافسة في البطولة التي شهدت مشاركة 150 متسابقا ومتسابقة فوق 14 سنة.