عين نادي ليفربول، خامس الدوري الإنجليزي في كرة القدم، الألماني يورغ شمادتكه مديرا رياضيا، بحسب ما أعلن أمس.



أمضى ابن التاسعة والخمسين أربع سنوات في الدور عينه مع فولفسبورغ في الدوري الألماني، قبل رحيله مطلع عام 2023.



سيبدأ الحارس السابق لفريق فورتونا دوسلدورف مهمته الجديدة غدا الخميس، بعد حصوله على تصريح العمل، فيما يحاول ليفربول نفض غبار موسم لم ينجح فيه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وسيحل شمادتكه بدلا من جوليان وارد الذي بقي أكثر من عقد من الزمن في هذا المنصب، وساهم في إحراز الفريق الأحمر لقبي دوري أبطال أوروبا في 2019 والدوري الإنجليزي في 2020.



قال مايك غوردون، رئيس مجموعة فنواي سبورتس غروب الأميركية المالكة للنادي إن شمادتكه «سيجلب ثروة من المعرفة والخبرة في دور سيكون مفيدا للجانبين».



وكان المدرب الألماني يورغن كلوب أجاب مطلع الشهر عن سؤال حول إمكانية التعاقد مع مواطنه «أعرف انه شخص جيد وذكي. جيد جدا بما صنعه في ألمانيا، بالطبع، ناجح جدا».



وهذا الموسم الأول الذي يخفق فيه ليفربول بالتأهل إلى دوري الأبطال منذ 2015-2016.