القاهرة - ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إن الوزارة تنقل لأبناء مصر بمختلف بلدان العالم ما شهدته الدولة المصرية من نهضة حقيقية وإنجازات ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة أي في وقت قياسي، وتشرح من خلال اللقاءات المباشرة أو الافتراضية كيف قطعت مصر شوطا طويلا لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».



وأضافت وزيرة الهجرة - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس بمناسبة مرور 9 سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة البلاد - ان الحفاظ على وطن كبير بحجم مصر في ظل كل ما شهده ولازال يشهده الإقليم حولنا من اضطرابات وأزمات وتحديات وصراعات، بل والمضي قدما - وسط كل تلك الأوضاع المعقدة - في طريق النهوض بالبلاد، هو أمر يستوجب الوقف أمامه والشعور بالفخر والاعتزاز لما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة.



وأكدت الوزيرة أن كل تلك الإنجازات التي شهدتها مصر في أعوام قليلة ما كانت لتتحقق، إلا بفضل الله ثم وحدة وعزيمة الشعب المصري الذي التف حول قيادة حكيمة لديها إرادة سياسية قوية وإصرار على الحفاظ والنهوض بالوطن وعلى تحقيق التنمية المستدامة التي تسير فيها بلادنا اليوم بخطى ثابتة وواثقة نحو المكانة المرموقة التي نصبو إليها جميعا.



وفيما يتعلق بما قدمته وزارة الهجرة بعد إطلاقها في 19 سبتمبر 2015، أوضحت سها جندي أنه منذ قرار الرئيس السيسي بإعادتها للحقائب الوزارية، تعمل وزارة الهجرة على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم، حتى أصبحت اليوم همزة الوصل بين الداخل والخارج، والظهير الحكومي لوزارات الدولة. وتابعت أن هناك اهتماما خاصا بالمصريين في الخارج بالجمهورية الجديدة، موضحة أن الوزارة تعمل على تسهيل التواصل معهم بالسبل المتاحة كافة، وحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجههم، بجانب العمل على إدماجهم في مسيرة التنمية المستدامة الجارية بالبلاد وتقديم المبادرات التي يحتاجون إليها والاستفادة من العقول المهاجرة وخبراتهم بمختلف المجالات.



وشددت وزيرة الهجرة على أن توجيهات القيادة السياسية للوزارة بضرورة التواصل المستمر مع أبناء مصر المقيمين بمختلف بلاد العالم واطلاعهم على ما يجري داخل وطنهم، جعلهم اليوم «القوة الناعمة المصرية» وحائط صد للدولة بالخارج يساندون القضايا الوطنية والقومية.



وأعادت وزيرة الهجرة التأكيد على نجاح مصر منذ عام 2016 في الحفاظ على شبابها من «مراكب الموت»، وعدم خروج مركب واحدة من بحارنا محملة بمهاجرين غير شرعيين، منوهة بأن مكافحة مصر لظاهرة الهجرة غير الشرعية لاسيما عبر المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» محل إشادة دولية وتعتبر مثالا يحتذى خاصة في الدول التي لاتزال تعاني من تلك الظاهرة.