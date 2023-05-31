بيروت ــ يوسف دياب



جدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، إصراره على «تعيين محاميين فرنسيين لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي، خلال الجلسات المخصصة للنظر في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة».



وأعلن الخوري رفضه حضور جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث هذه المسألة، فيما سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تأجيل الجلسة الحكومية بسبب تغيّب الوزير وحمّل الأخير «المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطول مصلحة الدولة العليا».



وفي المقابل، نفى وزير العدل في مؤتمر صحافي عقده، كلّ المعلومات التي تشكك بانتماء المحامي الفرنسي ايمانويل داوود (أحد المحامين المعينين من قبله) إلى منظمة صهيونية، وقال «هذا الأمر غير صحيح، ونحن أرسلنا المعلومات إلى رئاسة مجلس الوزراء، فالمحامي إيمانويل داوود ليس يهودياً بل هو كاثوليكي من أبّ جزائري وأم فرنسيّة، وسبق أن توكّل بدعوى ضد إسرائيل لصالح الناشط الفلسطيني صلاح حموري، ورفع سابقا دعوى ضد المخابرات المركزية الأميركية حول قصف العراق».



وأضاف «نحن على استعداد لتقديم المعلومات حول السير الذاتية للمحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه». وعبر وزير العدل عن أسفه لـ «التشويه المتعمد للسير الذاتية للمحاميين». ورأى أن «الهدف من ذلك هو التأخير في متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية، ونحن وقعنا العقود (تكليفهم تمثيل لبنان) وهي لا تزال سارية المفعول، وأنا متمسك بها ولن أتراجع عنها».



وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتاباً إلى الوزير الخوري لحضور الجلسة، واطلاع الوزراء على قضية تعيين المحاميين الفرنسيين، إلّا أن الخوري أعلن عدم حضور الجلسة، و«التمسّك بقرار مقاطعة جلسات الحكومة في ظلّ الفراغ الرئاسي». وقال «لن أخالف المبادئ التي من أجلها قاطعت الجلسات السابقة، هم اتخذوا قرارات مهمّة من دون حضورنا (وزراء التيار الوطني الحرّ)، وليتحملوا مسؤولية قراراتهم خصوصاً تغييب الدولة اللبنانية عن جلسات التحقيق الفرنسية».



وردّ المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة على كلام وزير العدل، وأكد أنه «لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية». ورأى أن «أي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الاصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء». وتوقف بيان رئيس الحكومة عند قول الخوري إن «الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريا به، حضور الجلسة التي دعا اليها دولة الرئيس لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه».



وأضاف بيان رئيس الحكومة: «ازاء اعلان وزير العدل عدم حضوره الجلسة التي كانت مقررة اليوم، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، ويدعو الى اعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الاعلامي ليس بديلاً عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء».



وشدد ميقاتي على أن «موقف وزير العدل بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطول مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيداً من السجالات غير المجدية».