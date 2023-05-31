

القاهرة - محمد صلاح



أثبتت مسلسلات موسم الدراما الأخير في رمضان الماضي، تخرج عدد من النجوم والنجمات من مدرسة الشر الفنية عقب نجاحهن في تجسيد الشخصيات التي كسبت كراهية المشاهدين بأفعالهم بما تحمله من صفات سيئة.. «الأنباء» ترصد بالأسماء نجوم الشر الجدد من الفنانين في السطور التالية:



فاجأت الفنانة إيمان العاصي الجميع في الحلقات الأخيرة من مسلسل «جعفر العمدة» بأنها تملك الأدوات لتقديم أدوار الشر بإجادة تامة وصلت لحد الإبداع نالت به كراهية الملايين من متابعي العمل.



وقدمت الفنانة عبير صبري شخصية «نرمين» في مسلسل «جميلة» بكل ما تحمله من الغرور والحقد والأنانية والشر، وتفاعل معها الجمهور، وهي ليست جديدة في تقديم هذه النوعية من الشخصيات.



وتربعت «وداد» أو الفنانة جوري بكر على قمة الشخصيات الشريرة بسبب دورها في «جعفر العمدة»، فقد قدمت العديد من أسلحة الشر الفنية لتصل إلى الشهرة ومعرفة المشاهدين بها بشكل صاروخي.



ورغم ملامح الفنانة أنوشكا الهادئة الأرستقراطية إلا أنها تفضل تقديم شخصية تحمل الشر، وكان آخرها «بهيرة» في مسلسل «الأجهر»، وهي الأكثر شرا لأنها أقنعت زوجها بقتل زوجته الثانية وابنه حتى يرث ابنها الوحيد.



أما الفنانة غادة عبدالرازق كالعادة فتألقت في تجسيد الشخصية الشريرة في مسلسل «تلت التلاتة»، حيث انتقمت من زوجها لتأخذ ثأر شقيقتها التي قتلها بالخطأ وتنفذ خطتها الشريرة.



كما قدمت الفنانة سما إبراهيم في مسلسل «بابا المجال» شخصية شريرة قاسية تقوم بأعمال السحر والشعوذة وتكره ابنها وزوجته وتسعى لإيذاء الجميع، وتألق باسم سمرة كعادته في شخصيات الشر من خلال المسلسل نفسه من خلال دور «عزوز» ونجح في كسب كراهية المشاهدين.



وظهر الفنان دياب من خلال شخصية «صالح عطية» الشرير بمسلسل «تحت الوصاية» الذي يسعى للحصول على ميراث أبناء شقيقه وتركهم بلا مورد رزق أو مأوى.