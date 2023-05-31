

أعلنت المذيعة ريهام سعيد، من خلال برنامجها «صبايا الشمس» الذي يعرض على قناة «الشمس»، عن خبر يخص الوسط الفني، وهو خطوبة النجمة حورية فرغلي على الإعلامي نزار الفارس.



وقالت ريهام، إن خبر خطوبة حورية من الأخبار الجميلة، واصفة إياه بـ «اللطيف»، خاصة بعد الظروف والأوقات الصعبة التي مرت بها الفنانة خلال الفترة الماضية، وتابعت: «كتير مبسوطة ليها جدا، هي إنسانة جميلة ولطيفة، فكرة يكون بداية جديدة وحياة جديدة»، ونوهت أن الفارس هو من خص برنامجها بهذا الخبر.



من جانبه، شارك نزار صورة تجمعه بحورية عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بـ «إنستغرام»، دون كتابة أي تعليق أو جملة عليها، لكن فرغلي خرجت عن صمتها، لتكذب خبر خطوبتها من خلال مداخلة في البرنامج نفسه «صبايا الشمس»، قائلة بانفعال: «خبر خطوبتي من نزار الفارس كذب»، وأوضحت أن القائمين على برنامجه تحدثوا معها من أجل إجراء لقاء معها، وبالفعل وافقت على الفور، لافتة أثناء تواجد الفارس مع فريق عمل البرنامج في منزلها تركته بحريته، حيث ظل يلتقط صور «سيلفي» معها ويتحدث بطريقة طريفة، كما حدث في الفيديو المنتشر بينهما، مؤكدة أن الحديث الذي دار بينهما في هذا الفيديو جاء في مجمل «الهزار».



واختتمت حورية حديثها، قائلة: «سأرفع عليه قضية، وهل هو شاف أبويا أو أمي أو أخويا علشان يخطبني منهم؟».