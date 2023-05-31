

أحمد الفضلي



يواصل طاقم عمل مسلسل «حب بين السطور» تصوير المشاهد الاولى للعمل الذي يصور حاليا في الكويت ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في الفترة الموسمية من خلال عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية.



من جانبه، أعرب المخرج خالد جمال عن بالغ سعادته بالتصدي لمهمة اخراج هذا المسلسل لما يحتويه العمل من اسماء لنجوم كبار هم الاشهر حاليا في الكويت والخليج، مشيرا الى ان العمل من تأليف الكاتبة الرائعة علياء الكاظمي التي ابدعت في كتابة شخصيات متنوعة في المسلسل سيقوم بتجسيدها نجوم العمل من ابرزهم الفنان القدير ابراهيم الصلال والنجمة باسمة حمادة والفنان علي كاكولي وغدير السبتي وكذلك يشهد المسلسل مشاركة كم كبير من الاسماء الشابة منهم شوق الهادي واسرار دهراب وروان العلي وغيرهم من النجوم.



وعن نوعية العمل وتوقيت عرضه، ذكر جمال من خلال حديثه لـ«الأنباء» ان المسلسل مودرن ويحمل الطابع الرومانسي الاجتماعي وهذه النوعية من الاعمال غالبا ما تكسب نسبة مشاهدة عالية خصوصا في حال تم تنفيذها بالشكل الصحيح، حيث يعشق شريحة كبيرة من فئة الشباب في مجتمعنا بنوعية الاعمال ذات الطابع الرومانسي المعاصر، بالإضافة إلى ان العمل يناقش من خلال احداثه الممتدة الى ثلاثين حلقة العديد من القضايا التي تهم المجتمع الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام وتتم مناقشتها وطرحها بشكل درامي ضمن احداث المسلسل.



وأشار جمال الى ان العمل يتم تصوير مشاهده حاليا، وقد يرى النور في الفترة الموسمية ولن يتم التأجيل الى رمضان المقبل.



وفيما يتعلق بإنتاج العمل والنجوم الكبار المشاركين في المسلسل، أفاد جمال بأن العمل يتم تنفيذه بإدارة انتاجية رائعة من قبل المنتجة الشيخة ابرار الخالد الصباح التي لم تبخل بتوفير كل احتياجات طاقم العمل، وكذلك في جلب الاسماء الكبيرة من الفنانين حرصا منها على تقديم عمل فني يليق باسم الاعمال الكويتية.



واختتم جمال حديثه بالقول: «أتمنى ان يتم تصوير كل مشاهد العمل وفقا للخطة التي تم وضعها قبل دخول التصوير وعدم حدوث أي عقبات وبعدها سيدخل العمل مرحلة المونتاج، وفي حال جرت الامور كما نخطط لها فسيكون مسلسل «حب بين السطور» من افضل الاعمال التي قدمت في الفترة الماضية».