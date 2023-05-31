تشكل «الشباك الخفية» التي تشبه بالأشباح، وسواها من معدات صيد الأسماك التي يفقدها أصحابها أو يتركونها، «أدوات قاتلة» تنتشر في البحار والمحيطات، إذ تضحى بمنزلة أفخاخ للحيوانات البحرية، وتلوث الشواطئ في مختلف أنحاء العالم، إلا أن بعضها قد يصبح أحيانا مادة للعرض في المتاحف بعد إعادة تدويرها. وهذه المشكلة قائمة منذ ستينيات القرن العشرين عندما بدأت أساطيل الصيد تستبدل الشباك التي كانت تصنع من الألياف الطبيعية بتلك البلاستيكية، فضلا عن زيادة اعتماد معدات للصيد أكثر فاعلية ويمكن التحكم بها بصورة أكبر (كصناديق صيد السمك، والصيد بشباك الجر، والصيد بشباك الترولة).