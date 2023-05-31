

سعود عبدالعزيز



يجري رجال مباحث مخفر خيطان البحث والتحري لمعرفة هوية شخصين أقدما على طعن وافد مصري الجنسية برقبته بسكين لأسباب غير معلومة ولاذا بالفرار، فيما تم نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفروانية، حيث أدخل غرفة العناية المركزة.



وفي التفاصيل، فإن بلاغا ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود شخص تنزف منه الدماء بإحدى الساحات الترابية في منطقة خيطان، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين انه وافد مصري الجنسية يبلغ من العمر 35 عاما قد تعرض للطعن في رقبته بسكين من قبل شخصين لا يعرفهما وكذلك جرح قطعي في اليد، وتبين ان الوافد وأثناء نزع السكين من رقبته جرح يده بجرح قطعي، وعليه تم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفروانية، حيث ادخل غرفة العناية المركزة، فيما باشر رجال المباحث الجنائية متمثلة بمباحث مخفر خيطان البحث وتحري لمعرفة هوية الجناة، فيما لم يستبعد المصدر ان تكون الواقعة مرتبطة بعملية سرقة بالإكراه أو مشاجرة، لافتا الى ان التحقيق مع المصاب سيبين الملابسات ويساعد جهات التحقيق.