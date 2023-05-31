كرّمت كلية طب الأسنان بجامعة الكويت المشاركات والفائزات بمسابقة «هاتون» للأبحاث لفئة الطلبة، والتي نظمها فرع الكويت للمنظمة الدولية لأبحاث طب الأسنان KuADR، وذلك برعاية وحضور القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي وبحضور رئيس فرع الكويت بالمنظمة الدولية د.أبرار العنزي.



وذكرت د.أبرار العنزي أن المنافسات أسفرت عن فوز الطالبتين آلاء الخليفة ونهاد الفريح، لافتة إلى أن الفائزتين بالمسابقة المحلية ستمثلان الكويت خلال منافسات المسابقة العالمية للمنظمة الدولية لأبحاث طب الأسنان IADR والمقرر عقدها في لويزيانا بالولايات المتحدة الأميركية خلال العام المقبل.