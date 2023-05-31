مثلت الشابة مريم عدنان البحر نموذجا ملهما، محققة إنجازا هو الأول خليجيا وعربيا، حيث ألقت كلمة الخريجين في جامعة بوسطن Boston University، لتكون أول كويتية وعربية تحصل على درجة الماجستير وبتفوق في تخصص نادر هو برنامج حياة الطفل Child Life & Family Centered Care بالإضافة الى حصولها على شهادة أخصائية حياة طفل معتمدة من منظمة جمعية المهنيين في مجال رعاية الطفولة Association of Child Life Professionals (ACLP).

وقالت مريم البحر إنها تهدي هذا الانجاز إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى وطنها الكويت، معبرة عن الفخر والسعادة برفع اسم الكويت في هذه الجامعة العريقة.

وأوضحت أن تخصصها في هذا الحقل المعرفي المتعلق بتوفير الحياة الصحية للأطفال ومساعدتهم ومساعدة أسرهم، يمثل بالنسبة لها قيمة انسانية كبيرة ذات مردود اجتماعي واسع، يستحق التضحيات التي بذلتها في سبيل الحصول على هذه الشهادة والتخصص في هذا المجال.

وتطرقت مريم خلال كلمتها الى أهمية برنامج التخصص الذي حصلت عليه، والذي يعد الفرد إعدادا مهنيا وعلميا لرعاية الأطفال المرضى وتقديم رعاية تدعم احتياجات الأسرة النفسية والاجتماعية في إطار الرعاية المتكاملة. كما تناولت أهمية نشر هذا البرنامج في منطقة الخليج والمنطقة العربية لتلبية احتياجات الحالات الطبية المختلفة للأسر في اطار الرعاية الصحية. واستشهدت بنهاية كلمتها بآيات من القرآن الكريم لتسليط الضوء على القيم والتوجيهات الإنسانية العظيمة التي يحملها ديننا الإسلامي.