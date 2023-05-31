حوا: الشركة نجحت في نقل مفهوم المسؤولية الاجتماعية إلى مستوى جديد من الابتكار

القلاف: أطلقنا العديد من المبادرات والفعاليات والأنشطة المتنوعة على مختلف المستويات

العيسى: نولي أهمية كبيرة لرفع أداء الموظفين من خلال أفضل سياسات التدريب والتطوير



على مدار الأعوام، جعلت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) وإحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برنامج المسؤولية المجتمعية نواة لأعمالها لتصبح شريكا فعالا ونشطا في تنمية دولة الكويت، وعليه، نفذت الشركة العديد من المبادرات والمشاريع للمساهمة في تطوير القطاعات الاجتماعية في الكويت مثل التعليم والصحة، وتمكين المرأة والحفاظ على البيئة، والتثقيف الصحي بين فئات المجتمع.



وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن حوا، قائلا: لطالما كانت المسؤولية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية التي تعمل بها شركة العقارات المتحدة، حيث نضمن أنها تتماشى مع القيم الأساسية للشركة. وعليه، نقوم بإطلاق مبادرات اجتماعية وببناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات لديها نفس الفلسفة والالتزام بالتصرف بمسؤولية بطريقة تخدم المجتمع بشكل عام.



ونوه حوا: كما نسعى جاهدين لنوفر لموظفينا بيئة عمل تسمح لهم بالازدهار والشعور بالتقدير والاحترام والاندماج من خلال منحهم الموارد لتطوير خبراتهم ومهاراتهم مع دعم جهودهم التطوعية في المجتمع.



ومن جهته، قال نائب رئيس التسويق والاتصال المؤسسي في شركة العقارات المتحدة، ناصر القلاف، إن التعامل مع متطلبات المجتمع وتلبية احتياجاته ومصالحه يمثلان الجزء الأساسي من نهج الشركة. بل ونجحت الشركة في نقل مفهوم المسؤولية الاجتماعية إلى مستوى جديد من الابتكار والاستدامة لخدمة وتطوير الأعمال الاجتماعية والمؤسسية.



التعليم والتدريب



في إطار حرصها على دعم الطلاب والشباب، شاركت شركة العقارات المتحدة في احتفالات تخريج طلاب الجامعة الأمريكية بالكويت بالإضافة إلى مشاركتها كراع ذهبي في معرض التوظيف بكلية الهندسة والبترول لمواصلة دعم الشباب الكويتي والقطاع التعليمي. كما عززت الشركة مشاريع التخرج لطلاب كلية العمارة في جامعة الكويت من خلال زيارات ميدانية تغطي مجموعة من الموضوعات بما في ذلك مفهوم تطوير مشروع منطقة حصة، وكيفية اختيار مواد البناء والتشطيبات الصديقة للبيئة



كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع كل من الجامعة الأمريكية في الكويت والجامعة الأسترالية في الكويت تهدف إلى إقامة تعاون وتنفيذ برامج مشتركة مثل عقد ورش عمل تدريبية، وتوفير الخبرات الأكاديمية والبحثية، والتدريب الداخلي، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والتعليمية لخدمة الطلاب، والعديد من جوانب التعاون الأخرى.



إلى جانب ذلك، شاركت العقارات المتحدة في معرض مدرسة دسمان ثنائية اللغة، حيث عرضت مجموعة من طلاب الصف السادس مشروع مارينا مول من منظور بيئي أكثر إلهاما. ومؤخرا، استقبلت الشركة مجموعة من طلاب المدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت في جولة تعريفية في برج كيبكو، تم من خلالها مناقشة تاريخ الشركة ومحفظتها المتنوعة من الأعمال والقطاعات، بالإضافة إلى التحدث عن المبادرات المختلفة ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية في الشركة.



كما شاركت العقارات المتحدة في برنامج «تمكن» لتدريب حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وذلك بالتعاون مع بنك الكويت الوطني وشركة Creative Confidence. حيث ناقش فريق الموارد البشرية في الشركة فرص العمل وأهمية التدريب الداخلي الذي يتوافق مع تطلعاتهم المهنية واهتماماتهم ومهاراتهم.



وفي إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، رعت شركة العقارات المتحدة المعرض الوظيفي الذي نظمته الجامعة الأمريكية في الكويت مؤخرا في مايو 2023، والذي قامت الشركة من خلاله بتعريف الطلبة ببيئة العمل لديها، وشرح نوعية وشروط الوظائف المتاحة لديها، إضافة إلى الإجابة عن كل استفسارات الزوار، وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.



كما استقبلت «العقارات المتحدة» مؤخرا مجموعة من طلاب المدرسة المتحدة الأمريكية في برج كيبكو، كونه أحد أبرز المعالم في مدينة الكويت. وتضمنت الرحلة الميدانية جولة في البرج والتي منحت طلاب فصل التصوير الفوتوغرافي فرصة للتعرف على تصميم المبنى وطوابقه بالإضافة إلى زيارة المكاتب ومهبط الطائرات المروحية الخاصة.



بنية تنموية إسكانية مستدامة



ساهمت شركة العقارات المتحدة في دعم الاقتصاد المحلي بتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المشاريع الإسكانية وابتكار حلول اسكانية عصرية تسهم في خلق بنية تنموية إسكانية مستدامة في البلاد.



وعليه، شاركت شركة العقارات كراع بلاتيني في الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية، تحت عنوان «استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان»، حيث تمثلت مشاركة العقارات المتحدة، بكلمة افتتاحية ألقاها المدير التنفيذي للتطوير بالشركة، المعماري مشاري سليمان المحيلان، إلى جانب مشاركته الفعالة في جلسة حوارية كرست لمناقشة ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان، أو بمعنى أدق «تحديات المعضلة الإسكانية. إضافة إلى ذلك، رعت شركة العقارات المتحدة المؤتمر الثاني لرابطة الجهاز الهضمي والكبد المنظم من قبل الجمعية الطبية الكويتية والذي يهدف إلى طرح ومناقشة أحدث التطورات والأبحاث والعلاجات الحديثة الخاصة بالجهاز الهضمي والكبد والمناظير، مجسدة رؤية الشركة الرامية إلى زيادة مستوى الوعي العام لحياة وصحة أفضل للمجتمع والأجيال المقبلة.



رأس المال البشري



من جهته، أكد المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، راشد العيسى أن شركة العقارات المتحدة حققت العديد من الإنجازات في مجال الموارد البشرية، حيث تولي أهمية كبيرة لرفع أداء الموظفين من خلال أفضل سياسات التدريب والتطوير، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية الرقمنة وتوظيف المواهب الوطنية والكفاءات، وتمكينهم من تعزيز خبراتهم وصقل مهاراتهم وإثراء معرفتهم لتحقيق النجاح المهني والتطوير الوظيفي.



وعليه، قال العيسى: إن الشركة أجرت برنامج تدريب على المبيعات، وهو عبارة عن مزيج من التمارين النظرية والعملية لمساعدة المشاركين على اكتساب المعرفة حول أساسيات البيع، فضلا عن اكتساب رؤى وتطبيق أفضل الممارسات للتعامل مع جميع فئات العملاء وبما يتناسب مع أذواقهم.



وأفاد العيسى بأن الشركة ملتزمة بتزويد موظفيها بالأدوات والموارد اللازمة للمحافظة على سرعة تقدمهم بما يضمن لهم مواكبة التطورات المتسارعة للأسواق. وعليه، فقد قامت العقارات المتحدة بتطوير نظام إدارة رأس المال البشري لتحسين أداء الموظف بما يخدم أهداف الشركة، كما تعاقدت الشركة مع منصة LinkedIn للتعليم ما يمنح الموظفين الوصول السهل لدورات دراسية متخصصة لتطوير المهارات والتدريب المهني.



على الجانب الآخر، أكد العيسى أهمية التواصل المستمر والفعال بين الشركة وموظفيها، وخلق روابط قوية تعزز انتمائهم للشركة وتحسن من أدائهم. وعليه، تسعى العقارات المتحدة إلى بناء طرق جديدة في كل مرة للحوار والتواصل معهم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة التي تجمعهم معا.



تعزيز مبادئ تمكين المرأة



وفيما يتعلق بأبرز المبادرات المقدمة من الشركة لتعزيز مبادئ تمكين المرأة، أعلنت شركة العقارات المتحدة عن شراكتها مع الأمم المتحدة لتعزيز مبادئ تمكين المرأة (WEPs)، والتي تهدف إلى تعزيز اعتماد سياسات حقيقية ومستدامة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالتوظيف والقيادة، حيث تهدف رؤية الشركة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل. وجدير بالذكر أن 32% من موظفي الشركة من النساء.



كما تلتزم شركة العقارات المتحدة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، كذلك، قامت الشركة بإضاءة أبراج حصة بالأضواء البرتقالية تعبيرا عن تضامنها مع «اليوم البرتقالي العالمي» في 25 نوفمبر 2022.



وواصلت العقارات المتحدة أيضا دعمها لدوري كرة الصالات للسيدات للعام الثالث على التوالي بصفتها الراعي الرسمي للبطولة لموسم 2021/2022 حيث تنافست أكثر من 150 لاعبة من 6 أندية لكرة القدم في 35 مباراة.



المبادرات الرياضية والصحية



على المستوى الرياضي، كانت شركة العقارات المتحدة الراعي الرئيسي لبطولة الخليج الرياضية 2022، حيث تعتبر من أكبر فعاليات اللياقة البدنية في المنطقة، والتي أقيمت في الجزيرة الخضراء بحضور أكثر من 2500 رياضي ومشاهد ومتطوع. علاوة على ذلك، استضافت شركة العقارات المتحدة مجموعة من تحديات اللياقة البدنية في كشكها خلال الحدث. كما رعت الشركة مهرجان فلير الرياضي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية الذي أقيم في مارينا كريسنت، والذي كان له صدى كبير كواحد من أكبر فعاليات اللياقة البدنية في الكويت. دعما منها للطاقات الشبابية المبدعة، رعت شركة العقارات المتحدة الحدث الأكبر لتجمع السيارات الرياضية النادرة في الكويت، وذلك بالتعاون مع Street965، المنصة الأشهر للسيارات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حقق نجاحا ملفتا وجمع محبي السيارات في برج كيبكو. وفي إطار مشاركتها ومساندتها للحملة العالمية للتوعية بمرض السكري بمناسبة اليوم العالمي للسكري، قامت شركة العقارات المتحدة، بالتعاون مع مستشفى السالم الدولي، بتنظيم ورشة عمل لموظفيها بهدف تعزيز الوعي بمرض السكري.



دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة



تلتزم الشركة أخلاقيا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة كجزء من النسيج الاجتماعي المتكامل في الكويت. ففي عام 2022، أعلنت عن تعاونها مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبدالله لرعاية الأطفال، لرسم الابتسامة على وجوههم من خلال توزيع الهدايا والألعاب. وقامت أيضا بتقديم حقائب قرقيعان للأطفال المرضى في المستشفيات خلال شهر رمضان لاستعادة أجواء الشهر الفضيل المبهجة ورسم البسمة على وجوههم. كما قدمت الشركة رعايتها الرئيسية للحدث الخيري «RunKuwait» الذي نظمته مجموعة فوزية السلطان الصحية لجمع التبرعات لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.