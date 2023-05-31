بداح العنزي



أوضح مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس إمكانية استحداث مواقف سيارات بمساحة 2400م2 لخدمة مسجد عبدالله العدواني بمنطقة الفردوس قطعة 6.



وقال م.الدبوس في رده على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن إنشاء مواقف سيارات عامة لمدرسة الوليد بن عبدالملك ومسجد عبدالله العدواني بمنطقة الفردوس قطعة 6:



تقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكتابها المتضمن أن تتم دراسة تخصيص موقع مقترح لمواقف سيارات بمساحة 2800م2 تقريبا لخدمة مسجد عبدالله العدواني ضمن منطقة الفردوس بالقطعة 6، حيث تبين أن مقترح وزارة الأوقاف هو في نفس الموقع المطلوب تخصيصه كمواقف سيارات التي ستخدم مدرسة الوليد بن عبدالملك المجاورة للمسجد والمقترحة من العضو المذكور أعلاه.



يجدر التنويه بأنه وفق المواصفات المعمول بها، فإنه يتم احتساب مساحة المواقف اللازمة لخدمة المسجد ولخدمة المدرسة تقدر بحوالي 2800م2 لكل موقع منهما كما أن اقل عرض لممر سيارات باتجاه واحد هو 4م.



بدراسة المقترحات المطلوبة للتخصيص وذلك من الناحية التنظيمية مع مراعاة مواصفات الطرق المعمول بها في البلدية، نفيدكم بكل منها على حدة بما يلي:



٭ بشأن دراسة تخصيص موقع مواقف سيارات لخدمة مسجد عبدالله العدواني، من حيث المبدأ توجد امكانية لاستحداث مواقف سيارات بمساحة 2400م2 بأبعاد 60x40م وهذه المساحة هي أقل من المساحة المطلوبة البالغة 2800م2 اي يوجد فارق 400م2 لتبلغ المساحة المناسبة لخدمة المسجد، وفيما يخص مدخل ومخرج تلك المواقف فمقترح من طريق 40 الرئيسي ويستلزم عمل حارات تخزينية لكل منها لا تقل عن 20م لضمان عدم حدوث ازدحام مروري ويشترط ان يتم التنسيق مع وزارات الخدمات وأخذ موافقتها على موقع تلك المواقف.



٭ بشأن دراسة تخصيص موقع مواقف المدرسة، من حيث المبدأ توجد امكانية لاستحداث مواقف سيارات بمساحة كلية 3500م2 تقريبا وهي تعتبر كافية لخدمة المدرسة وايضا لتعويض النقص الحاصل في المساحة المطلوبة لمواقف المسجد لتكون تلك المواقف لخدمتهما معا، وفيما يخص مدخل ومخرج تلك المواقف على شارع الفردوس مع عمل حارات تخزينية لكل منهما لا تقل عن 30م.



٭ بشأن دراسة تخصيص ممر للسيارات باتجاه واحد في المسافة الفاصلة بين موقع المدرسة وموقع المسجد، من حيث المبدأ لا توجد امكانية لتحويل ممر المشاة الى ممر للسيارات في المسافة الفاصلة بين موقع المدرسة وموقع المسجد كونها لا تتطابقان مع المواصفات الفنية لممر السيارات باتجاه واحد.