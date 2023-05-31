محمد الدشيش



قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة ناصر الدوسري: «نشكر حضوركم، وتشريفكم لنا يعني النجاح، وتقديم المزيد لخدمة أبناء الدائرة وأهل الكويت».



وأضاف الدوسري خلال افتتاح مقره الانتخابي في الفحيحيل أول أمس أنه اختار شعار حملته الانتخابية وهو «نعمل للجميع دون استثناء»، وكما عهدتموني ستجدونني بجانبكم».



وذكر الدوسري أن المرحلة القادمة تتطلب تقديم قوانين شعبية تهم الناس، منها ما يتعلق بالشأن الصحي وتطوير التعليم وتقليص طوابير انتظار السكن، ونحن ضد أي قانون يمس جيب المواطن ومقدراته».



وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب التهدئة والاستقرار السياسي لإنجاز قوانين تهم الشعب الكويت، منها القضية الإسكانية وزيادة رواتب المتقاعدين، وتقديم قوانين تلبي متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا أنه سيتقدم بالعديد من الاقتراحات برغبة التي تهم المواطن الكويتي».