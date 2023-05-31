هادي العنزي



تفوق فريق سلة الكويت على نظيره كاظمة 126-69 في ثالث مواجهات الفريقين التي أقيمت أمس الأول على لقب الدوري الممتاز لكرة السلة، الذي يقام بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز من 3 مباريات من إجمالي 5 متاحة، ليتقدم «العميد» 2-1 في مجموع المواجهات.



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في الـ 6:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد في رابع مواجهات الفريقين، إذ يحتاج «الأبيض» للفوز ليتوج بلقب النسخة الـ60 للدوري، للمرة الـ14 في تاريخه والـ7 تواليا، فيما تمثل المباراة الفرصة الأخيرة لـ«البرتقالي» لإبقاء حظوظه قائمة بالفوز بلقبه الـ 10 في تاريخه، والذهاب لمواجهة خامسة وأخيرة بين الفريقين.



وجاءت المواجهة الرابعة بين الكويت وكاظمة من طرف واحد في أغلب مراحلها، إذ بسط «الأبيض» أفضلية مطلقة على مجريات المباراة، وتمكن من تسييرها بالطريقة التي يريد، مستفيدا من غياب شون ريكتور أبرز لاعبي «البرتقالي» وصالح الماجري، ويوسف بورحمة، والحالة النفسية السيئة التي يمر بها الفريق، بعد خسارته لمقومات المنافسة على اللقب.



على صعيد متصل، تمكن القادسية من الظفر بالمركز الثالث في الدوري الممتاز، بعد فوزه على الجهراء 104-101 في ثالث مواجهات الفريقين، بعد تعادلهما بفوز لكل منهما في المباراتين السابقتين.