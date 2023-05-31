عاد وفد منتخبنا الوطني للرماية تحت الماء مساء أمس الأول بعد مشاركة مميزة في البطولة الدولية التي أقيمت في فرنسا بعد أن تحصل على المركز الأول في التصنيف العام محققا 3 ميداليات ملونة بواقع ذهبية وبرونزية للبطل عبدالله الصابري وفضية للبطل محمد البلوشي.



وكان في استقبال الوفد رئيس النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان، ومدير إدارة المتابعة والتفتيش في الهيئة العامة للرياضة خليفة الطراروة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومنتسبي اللعبة.



وقد صرح السرحان بأن هذا الإنجاز يسجل للكويت ككل وليس للنادي وحده، مشيدا بالتزام جميع الوفد وحرصهم على رفع علم الكويت وهو ما تحقق بعدما نال منتخبنا المركز الأول في التصنيف العام بتحقيق 3 ميداليات ملونة في أول مشاركة تاريخية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعتبر بداية وهو قطرة من فيض قادم لأن رياضة الغوص ومعها الرماية من الرياضات المميزة في الكويت وعندما اجتمعتا في لعبة واحدة فمن الطبيعي أن تأتي الانجازات بشرط أن يكون خلفها عمل جاد من قبل الجهازين الإداري والفني واللاعبين ومجلس الإدارة.



من جانبه، أكد عبدالله الصابري أن هذا الانجاز لم يأت من فراغ بل جاء بعد تضافر الجهود بين الجميع في النادي، مشيرا إلى أن الكويت في أول مشاركة وضعت بصمتها من خلال تحقيق جميع الميداليات الملونة على الرغم من المنافسة القوية. وتقدم بالشكر لكل من دعمه وساهم بتحقيق هذا الانجاز خصوصا والديه وكذلك الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة والهيئة العامة للرياضة.