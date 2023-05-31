أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) إطلاق بطاقته فيزا البيومترية التي تعتمد على بصمة العميل للمصادقة على العمليات التي يتم إنجازها عبر نقاط البيع POS. حيث يقوم العميل بتسجيل بصمة الإصبع على البطاقة بخطوات سهلة مستبدلا خاصية إدخال الرقم السري، ومن شأن هذا المنتج الجديد تمكين عملاء البنك حاملي بطاقة فيزا إنفينيت من تسجيل بصمتهم على بطاقة فيزا البيومترية الجديدة بمنتهى السهولة بدلا من رقم التعريف الشخصي، إذ تعتمد البطاقة على تقنية منصة «Zwipe» المخصصة لعملاء باقة «Black»، وذلك في إطار التزام البنك باستراتيجيته المواكبة لمسيرة التحول الرقمي. وفي معرض تعقيبها على الطريقة الجديدة للمصادقة ببصمة الإصبع التي اعتمدها KIB، قالت مساعد مدير عام إدارة العمليات، ديمة المليفي: نفتخر في KIB بأننا بنك إسلامي متقدم يسعى باستمرار إلى توفير تجربة مصرفية فريدة للعملاء، مع الاهتمام الكبير براحتهم وأمانهم المصرفي. كما يسرنا الإعلان أنه بات بإمكان عملاء باقة Black الاستفادة من التقنية المبتكرة عبر بطاقة فيزا البيومترية الجديدة، والمصممة لتوفير مزيد من الراحة وسهولة الاستخدام، مع مستوى عال من الأمان ضد محاولات الاحتيال.



ومن جهته، قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الكويت وقطر، شاشانك سينغ: نلتزم بتطوير المزايا وتجديدها باستمرار، على غرار المصادقة البيومترية الآمنة. ومن هنا، يسرنا أن نتعاون مع KIB وZwipe من أجل تقديم هذه البطاقة البيومترية المبتكرة للعملاء في الكويت، وذلك بهدف تمكينهم من التمتع بتجربة دفع سلسة وآمنة.



وبدوره، صرح مدير عام شركة Zwipe لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، رمزي الصبوري: فخورون بإطلاق أحدث منتج من البطاقات فيزا البيومترية في الكويت عبر KIB، ليحتل الصدارة على الصعيد العالمي من خلال هذه المبادرة، كما أننا نقدر ثقة البنك بتقنياتنا ومنتجاتنا. ولقد كان لشركة فيزا دور أساسي منذ البدء بعملية الاعتماد قبل سنوات، وصولا إلى مرحلة إطلاق المنتج الذي من شأنه توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين مع مستويات عالية من الأمان وخصوصية البيانات ضمن بطاقة Zwipe Pay التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة.