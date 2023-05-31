

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن بدء عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال عبر طرح 428.571.429 سهما، بقيمة 60 مليون دينار، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.



وتأتي زيادة رأس المال تماشيا مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطور والنمو في عملياته، علما أن البنك سوف يستخدم عوائد هذه الزيادة في تدعيم نسب رأس المال الرقابي للبنك، بالإضافة إلى أنه يعتبر عاملا مساعدا لضخ استثمارات إضافية في تطوير بنية البنك الرقمية وبالتالي تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة.



وقد انطلق الاكتتاب امس (الثلاثاء) الموافق 30 مايو 2023، ويستمر لمدة 15 يوما، حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 (مشمولا)، بسعر اكتتاب يبلغ 140 فلسا للسهم الواحد (القيمة الاسمية 100 فلس وعلاوة الإصدار 40 فلسا).



وستقود «كامكو إنفست» عملية الاكتتاب من خلال دورها كوكيل للاكتتاب ومستشارا للإصدار، وسيتم تسلم طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب عبر الإنترنت، والخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة www.ipo.com.kw.



وتمثل الأسهم الجديدة المطروحة ما نسبته 34.98% من رأس المال المدفوع الحالي ليرتفع رأسمال البنك بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال إلى 165.4 مليون دينار. ستدعم زيادة رأس المال المركز المالي للبنك، حيث سترتفع حقوق الملكية بمبلغ 60.0 مليون دينار تقريبا.