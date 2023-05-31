

في إطار جهوده لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، ومساعيه المتواصلة لمواكبة متطلبات بنك الكويت المركزي، أعلن بنك الخليج عن التعاون مع شركة SignCom، لتوفير خدمات الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة داخل فروع ذوي الاحتياجات الخاصة.



ويوفر البنك جهاز أيباد داخل كل فرع من الفروع المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، يتم من خلالها التواصل المباشر عبر مكالمات فيديو مع مركز اتصال الشركة المزودة للخدمة، ليتم الرد على العميل من خلال موظف محترف في لغة الإشارة، يقوم بترجمة احتياجات العميل لموظف البنك داخل الفرع والعكس. وفي هذا الإطار، قال نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية مدير إدارة الفروع باسل الأسد: حرصنا على توفير هذه الخدمة الإضافية لجعل تجربة العميل المميزة داخل فروعنا المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أكثر تميزا، ولضمان سرعة انجاز معاملات المراجعين بكل سهولة ويسر في كل الأوقات.

وأشار إلى أن بنك الخليج يوفر الخدمات للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال 6 أفرع، موزعة ضمن محافظات الكويت الست، في مناطق: بيان، الدعية، العدان، جليب الشيوخ، العيون و«هدية»، وذلك انطلاقا من التزامه بتعزيز الشمول المالي، ودعمه المتواصل لحملة «لنكن على دراية». وذكر أن البنك يسعى من خلال التعاون مع شركة SignCom الى توفير المزيد من البدائل أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء بالتواصل المباشر مع موظف الفرع أو من خلال خدمة الترجمة الفورية، مشيرا إلى أن الخدمة الجديدة تستهدف تقليص فترة انتظار العملاء في الفرع، لاسيما في حال زيادة عدد المراجعين. ولفت إلى أن البنك ينظم سنويا دورات تدربية لموظفي الفروع في لغة الإشارة، لضمان توافر العدد الكافي في كل فرع، القادرين على تلبية متطلبات المراجعين، وتقديم تجربة عميل مميزة للمراجعين.

وذكر أن فروع بنك الخليج المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتميز بسهولة دخولها للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، إضافة إلى تصاميمها الواسعة التي لا تعوق حركة الكرسي، كما تتميز مكائن السحب الآلي بسهولة استخدامها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم وضعها على ارتفاعات مناسبة، وتزويدها بلوحة مفاتيح بنظام «برايل» للمكفوفين، وبسماعات للإرشادات الصوتية مع تعليمات سمعية حول كيفية إجراء كل معاملة، وتوجد هذه المكائن في غرف زجاجية خاصة لتوفير الخصوصية لكل مستخدم.