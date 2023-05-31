

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، وفد الوكالة الوطنية لغرفة التجارة الإيطالية «بروموز إيطاليا» بالتعاون مع سفارة جمهورية إيطاليا لدى الكويت، وذلك برئاسة جيوفاني دا بوزو رئيس الوكالة، وبحضور كارلو بالدوتشي سفير جمهورية إيطاليا لدى الكويت، وترأس اللقاء فهد الجوعان نائب رئيس مجلس إدارة «الغرفة» بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال المهتمين.



وفي بداية اللقاء، رحب الجوعان بالضيوف مشيدا بالعلاقات التجارية بين الكويت وإيطاليا، مؤكدا أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم جميع خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية بين البلدين الصديقين.



وتطرق الجوعان إلى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري، من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والإيطالي، حيث تعد إيطاليا من أهم الدول المصدرة إلى الكويت، ودائما ما تكون في المراتب العشرة الأولى على مدى 3 عقود ماضية.



وفي مداخله من السفير الإيطالي، أعرب عن شكره للغرفة على حسن تنظيم اللقاء، مؤكدا أن عدد الحضور يعكس الاهتمام الذي يوليه قطاع الأعمال الكويتي بفتح آفاق اقتصادية جديدة مع نظيره الإيطالي، خاصة وأن إيطاليا لها اهتمامات كبيرة في العملية التنموية للكويت وتعتبر شريكا تجاريا رئيسيا. وأوضح أن حجم الصادرات الإيطالية إلى الكويت بلغ 2 مليار دولار خلال 2022، إذ تحتل المركز السابع من بين الدول المصدرة إلى الكويت، وفي ختام حديثه، أعرب عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء بتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إنشاء شراكات تجارية واستثمارية في مجال الأمن الغذائي، الصناعات، السياحة، الأثاث ومستحضرات التجميل خاصة وأن إيطاليا تعتبر أحد اكثر الدول تقدما في هذا المجال.



بدوره، عبر جيوفاني دا بوزو عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على عقد هذا اللقاء، ثم قدم نبذة عن وكالة بروموز وهي معنية بتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية التي يفوق عددها 5 ملايين شركة، وذلك من خلال إيحاد فرص تجارية جديدة ومساندتهم في الدخول إلى الأسواق العالمية، ثم تطرق إلى الدور المهم لغرفة الكويت في عملية الربط بين الشركات الكويتية والإيطالية.