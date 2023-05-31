الخدمات المالية الأعلى أصولاً في البورصة بعد البنوك بإجمالي 17.4 مليار دينار لنحو 21 شركة

7.2 مليارات دينار إجمالي أصول قطاع الصناعة لنحو 24 شركة.. و6.2 مليارات لـ 34 شركة عقارية



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء» ان إجمالي أصول الشركات المدرجة في بورصة الكويت البالغ عددها 144 شركة (باستثناء البنوك والأشخاص المرخص لهم) بلغ نحو 47.4 مليار دينار بنهاية 2022، وذلك بزيادة بلغت 1.67 مليار دينار، مقارنة مع أصول بلغت 45.75 مليار دينار لنحو 156 شركة بنهاية عام 2021، وبزيادة كبيرة عن عام 2020 بنحو 3.97 مليارات دينار عندما بلغت 43.45 مليارا.



وأظهرت البيانات ان 9 قطاعات قد شهدت ارتفاعا في أصولها بنهاية عام 2022 بقيمة 2.45 مليار دينار، فيما تراجعت في 4 قطاعات بقيمة 780 مليون دينار، وتفصيليا، ارتفعت أصول الشركات التقليدية المدرجة من غير البنوك بما قيمته 935 مليون دينار في 2022 لتبلغ نحو 39.88 مليار دينار لـ 99 شركة، مقارنة مع 38.94 مليار دينار لـ 106 شركات بنهاية 2021، كما ارتفعت أصول الشركات الإسلامية أيضا بنحو 736.87 مليون دينار لتبلغ 7.54 مليارات دينار بنهاية 2022 لـ 45 مقارنة مع 6.8 مليارات دينار بنهاية 2021 لـ 50 شركة.



ووفقا للبيانات، فإن 9 قطاعات في البورصة شهدت التالي:



1 ـ قطاع الاتصالات: زاد بما قيمته 183 مليون دينار لتزيد قيمته إلى 6.6 مليارات دينار لـ 5 شركات بنهاية 2022 مقارنة مع 6.4 مليارات دينار لـ 5 شركات بنهاية ديسمبر 2021.



2 ـ قطاع النفط والغاز: زاد حجم الأصول بـ 8 ملايين دينار ليبلغ 788.7 مليون دينار لـ 6 شركات بنهاية 2022 مقارنة مع 780.7 مليون دينار لـ 6 شركات بنهاية 2021.



3 ـ قطاع التأمين: شهدت أصوله زيادة بقيمة 15.8 مليون دينار لتبلغ بنهاية 2022 نحو 2.46 مليار دينار لنحو 8 شركات مقارنة مع 2.45 مليار دينار لـ 8 شركات بنهاية 2021.



4 ـ الخدمات الاستهلاكية: ارتفعت أصول القطاع بنحو 168 مليون دينار في 2022 لتبلغ 1.48 مليار دينار في 13 شركة، مقارنة مع 1.31 مليار دينار لـ 12 شركة خلال 2021.



5 ـ خدمات مالية: ارتفعت قيمة الأصول بها خلال 2022 بنحو 1.7 مليار دينار لتبلغ 17.4 مليار دينار لـ 21 شركة، مقارنة مع 15.7 مليارات دينار لـ 25 شركة في نهاية 2021، وهو الأعلى أصولا في البورصة.



6 ـ خدمات مالية أشخاص: سجلت ارتفاعا في الأصول بما قيمته 357 مليون دينار لتبلغ بنهاية 2022 ما قيمته 3.31 مليارات دينار لـ 23 شركة مقارنة مع 2.96 مليار دينار لـ 23 شركة في 2021.



7 ـ سلع استهلاكية: سجل القطاع زيادة طفيفة في حجم الأصول تقدر بـ 1.5 مليون دينار لتبلغ 330.9 مليون دينار بنهاية 2022 لشركتين مقارنة مع 329.45 مليون دينار بنهاية 2021 لشركتين أيضا.



8 ـ صناعية: ارتفعت أصول شركات القطاع بنحو 2.35 مليون دينار لتصل إلى 7.233 مليارات دينار بنهاية 2022 لنحو 24 شركة مقارنة مع أصول تبلغ 7.231 لنحو 28 شركة في 2021.



9 ـ عقار: ارتفعت أصول شركات القطاع بـ 19.7 مليون دينار خلال 2022 لتصل إلى 6.23 مليارات دينار لنحو 34 شركة مقارنة مع 6.21 مليارات دينار لـ 38 شركة في 2021.



وبينما شهدت 4 قطاعات تراجعا في حجم الأصول جاءت تفاصيلها كالتالي:



1 ـ تكنولوجيا: تراجعت أصول القطاع بنحو 477 ألف دينار لتصل إلى 12.7 مليون دينار بنهاية 2022 لشركة واحدة، مقارنة مع 13.2 مليون دينار في 2021 لشركة واحدة في القطاع أيضا.



2 ـ رعاية صحية: انخفضت أصول القطاع بـ 9 ملايين دينار في 2022 لتصل إلى 427.8 مليون دينار لنحو3 شركات مقارنة مع 436.9 مليون دينار لـ 3 شركات أيضا في 2021.



3 ـ منافع: تراجعت أصول القطاع بـ 9.8 مليون دينار في 2022 لتصل إلى 480 مليون دينار لشركة واحدة ضمن القطاع مقارنة مع 489.8 مليون دينار في 2021.



4 ـ مواد أساسية: تراجعت أصول القطاع بنسبة تصل إلى 44% بما قيمته 760 مليون دينار خلال 2022 إذ بلغت 615 مليون دينار لـ 3 شركات، مقارنة مع 1.37 مليار دينار لـ 4 شركات بالقطاع في 2021.