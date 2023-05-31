شعيب المويزري: الشعب الكويتي قادر على الثبات والتصدي للفاسدين.. نحن الدولة الوحيدة التي يتمنى شعبها أن تعود للماضي

مرزوق الخليفة: المسؤولية كبيرة تتطلب اختيار القوي الأمين وهناك تشريعات تهمّ المواطن تحتاج لأغلبية تشريعية إصلاحية

مبارك الوعلان: نتوسم الخير في فلاح الهاجري.. والكويت هي أمنا التي تستحق أن ندافع عنها وشعبها الكريم أهل للتضحية



بدر السهيل



قال عضو مجلس 2022 المبطل ومرشح الدائرة الثانية د.فلاح ضاحي الهاجري «وصلنا إلى مرحلة انتهاك حرمة الأمة وكرامتها وأن كل السلطات محترمة إلا سلطة الأمة لا تحترم». وأضاف الهاجري خلال ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أمس الأول بمنطقة الدوحة بعنوان «للأمة كرامة» أن إرادة الأمة لا يجب أن تبطل، ولكن للأسف وعلى مدار 20 عاما نعاني من تكرار حل مجلس الأمة وإبطاله». وأوضح «لمجلس الأمة دور مهم، فهو المؤسسة التشريعية التي تشرع قوانين البلد بالإضافة إلى دوره في المحاسبة من خلال الرقابة الفاعلة على جميع أجهزة الدولة التنفيذية، لذا يجب أن تحترم إرادة الأمة ومجلسها». وذكر الهاجري «هناك من يريد لهذا الشعب أن ييأس وأن يحبط لكن الشعب عصي على هذه القوى الفاسدة وأخطارها، فكرامة الأمة يجب أن تكون بالتوسع للشعب الكويتي وتحسين عيشة المواطن الذي يعاني معاناة حقيقية في ظل حكومات متعاقبة لا تملك أي نهج وبرنامج عمل حقيقيا». وتساءل الهاجري: «كيف لقانون منذ عام 1979 ينص على زيادة سنوية لحملة البكالوريوس



بـ 10 دنانير فقط فالوقت الذي لا يقبل بمثل هذا المبلغ أي وافد في الشركات الخاصة، فكيف بالمواطن زيادة ثابتة ولم تتغير منذ عشرات السنين وفي ظل هذا الغلاء المعيشي سواء في الكويت أو في جميع دول العالم»، داعيا إلى ضرورة وجود رؤية واضحة للحكومة وخطة تنمية حقيقية وواقعية للبلد وفق جدول زمني معلوم. وأكد الهاجري ضرورة حضور الشعب الكويتي يوم 6/6 إلى صناديق الاقتراع من خلال القيام بحق الشعب الدستوري، موضحا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري أصيل يجب على الشعب الكويتي عدم التفريط به واختيار رجال دولة قادرين على الرقابة والتشريع لما يصب في صالح الكويت والمواطن الكويتي.



بدوره، شارك النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري في الندوة قائلا: «إننا الدولة الوحيدة في العالم التي يتمنى شعبها أن تعود إلى الماضي، فنحن الآن ذاهبون إلى المجهول ونشعر بالخطر على الدولة». وأكد المويزري خلال مشاركته في الندوة أن الشعب الكويتي قادر على الثبات والتصدي للفاسدين، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستكون إما إلى الهاوية أو سترتفع الدولة «غصبا» عن الفاسدين.



من جانبه، طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة جميع المواطنين بالذهاب الى صناديق الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية في السادس من يونيو المقبل.



وقال الخليفة «إنه يجب المحافظة على الكويت، لأن هناك محاولات لمنع الناس من المشاركة في الانتخابات القادمة لأن ذلك سيرعبهم».



وأضاف الخليفة « ان المسؤولية كبيرة تتطلب اختيار القوي الأمين وأن هناك الكثير من التشريعات التي تهم المواطن الكويتي تحتاج لأغلبية تشريعية إصلاحية».



من جهته، قال النائب السابق مبارك الوعلان «شرف كبير جدا أن يقف أي شخص أمام هذه اللحى الكريمة، وأشكر الدكتور فلاح الهاجري الذي أكرمني بالوقوف أمام أناس لهم كل الاحترام وكل التقدير والمحبة». وأضاف «أتشرف عندما آتي إلى أناس يشرفونا، والدكتور فلاح من الناس الذين نتوسم فيهم الخير، والكويت هي أمنا والتي تستحق أن ندافع عنها، سائلا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ومصلحة الكويت وشعبها الكريم الذي يستحق التضحية».