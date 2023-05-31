دارين العلي



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن قيام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الاسكان م.مطلق ابو رقبة بالتوجيه بتزويد مؤسسة التأمينـــات الاجتماعيـــة بالبيانات الخاصة التي سبق أن طلبتها الأخيرة بهدف امكانية تصنيف وظائف محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه ضمن الأعمال الضارة والشاقة والخطرة.



وقالت المصادر إن الإجراء الذي اتخذه الوزير ابو رقبة يأتي في اطار الجهود التي يبذلها في سبيل تحقيق مطالب العاملين في محطات القوى، مبينة ان اللجنة المكلفة بأعمال دراسة الوصف الوظيفي تمكنت من انجاز جميع كشوف التدرج لـ6 مسميات وظيفية والتي يندرج تحتها 38 وصفا وظيفيا تختص بطبيعة عمل شاغلي الوظائف التي تندرج تحت مسمى الخطورة والاعمال الشاقة.



وذكرت ان الوزير أبو رقبة سبق ان وعد موظفي محطات القوى خلال زيارة سابقة لإحدى المحطات عن اعتزامه المطالبة بحقوق الموظفين المستحقة لتلك المطالب، ايمانا منه بالجهود التي يبذلونها لضمان استمرار وصول خدمات الوزارة إلى جميع عملائها.



من جهة أخرى، كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن بدء إجراءات طرح وتنفيذ مشروعي الخيران ومحطة الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة لتعزيز الشبكة الكهربائية والمائية في البلاد، حيث من المقرر أن تنتج الخيران 1800 ميغاواط من الطاقة بحد أدنى ومياه محلاة بقدرة 33 مليون غالون يوميا، فيما تنتج محطة الزور المرحلة الثانية والثالث 2700 ميغاواط من الطاقة، ومياه محلاة بقدرة 120 مليون غالون يوميا.



وأشارت المصادر إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن الخطة الإنمائية التي يوليها وزير الكهرباء والماء أهمية كبيرة للدفع بعجلة تنفيذها خلال المرحلة القادمة لدعم الشبكة الكهربائية في البلاد وتعزيز كفاءة قطاعي الطاقة والمياه في ظل التوسعات العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، وضغط الأحمال الكهربائية الكبيرة خلال الفترات المختلفة من العام خاصة في موسم الصيف.



ولفتت إلى أن الوزارة حريصة على أن يتم تنفيذ المحطتين وتخفيض الانبعاثات الكربونية وفقا للشروط البيئية العالمية والمحلية من خلال استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال.