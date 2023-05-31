نفى مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء هيثم ميلع، وجود اي دور للمؤسسة في مسألة «نظام الأمبيرات» ومولداته التي باتت تنتشر في احياء العاصمة دمشق، بعد عجز وزارة الكهرباء عن حل مشكلة ساعات التقنين الطويلة.



وأكد أن الوزارة لم تمنح أي تصريح بالموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى منع استخدام شبكات المديرية.



وأضاف ميلع، في تصريحات إذاعية، أن وزارة الكهرباء غير معنية بالأمر ولا تقف وراء الأمبيرات، ونفى ما يتم تداوله عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي، لجعل الأمبيرات الحل الوحيد واللجوء إلى استخدامها.



وقال مدير مؤسسة نقل الكهرباء: «كمية الكهرباء ثابتة، والتوليد مرتبط بحوامل الطاقة، والكهرباء لا تخزن، وتوزيعها يجري على جميع المحافظات».



وحول زيادة ساعات التقنين خلال الآونة الأخيرة لاسيما في العاصمة دمشق، قال إن انقطاعها يعود إلى مشاكل تتعلق بصيانات فنية، إذ تحسنت مطلع الأسبوع إلى الساعتين وصل مقابل 4 ساعات قطع، مشيرا إلى وضع مجموعة محطات حلب، والرستين في اللاذقية، في الخدمة قريبا فور جاهزيتها.