مريم بندق

أوضح المستشار ووزير الصحة الأسبق الشيخ د. باسل الصباح في ورشة التدريب الأولى لمنصة " تُواصل " المخصصة لتلقي شكاوى المواطنين، أن خدمة ميكنة خدمات الشكاوى والمقترحات مهمة جدا، حيث ان المواطنين والمقيمين، والذين يمكن أن يطلق عليهم عملاء الجهات الحكومية، هم من يقيمون العمل في الإدارات، وبذلك يساعدون في تطوير آلية العمل . وأضاف: نحن لا نخاف من الشكوى ولابد أن الجميع لا يخاف من وجود شكوى فهي ليست تقصيرا بالعمل ولكنها حاجة لمواطن، ونحتاج ان نطور العمل لتقليل هذه الشكاوى وزيادة الرضا، والذي ايضا سيتم قياسه " سيتم قياس رضا المواطن ومتابعة لمستوى الرضا ".