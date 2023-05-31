دمشق - هدى العبود



اختار الفنان فايز قزق في لقاء إعلامي أخير له زميله الفنان تيم حسن ليكون نجم سورية الأول في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023، مفضلا إياه عن الفنانين باسم ياخور وقصي خولي، مؤكدا أن نجومية تيم لا تفرض قدرته على الإشراف والتدريب للطلبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية في سورية لأن التدريب له قواعد كثيرة ويحتاج الى رغبة.



وردا عن سؤال يتعلق بأجره الفني، قال قزق: لا أتقاضى مبالغ خيالية، والفن لم يصنع لي ثروة، مؤكدا انه لا يحبذ أدوار الشر ولا يختار الشخصيات وإنما الأعمال.



وحول شخصية «إدريس» في مسلسل «الزند»، قال إنه استوحاها من رجل ضرير كان يتردد إلى منزلهم منذ طفولته ولم يستطع نسيانه.

أما فيما يتعلق بأحقية كل من الفنانات شكران مرتجى وسلاف فواخرجي وكاريس بشار، بالتكريم من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، فقال: جميعهن فنانات قديرات مع حبي واحترامي لشكران وكاريس، ولكن افضل أن يكون التكريم للفنانة سلاف فواخرجي.



يذكر أن الفنان فايز قزق أطل على جمهوره في الوطن العربي بأكثر من مسلسل درامي بالموسم الرمضاني هذا العام، وذلك من خلال مسلسل «دوار شمالي» مع المخرج عامر فهد، حيث قدم شخصية «حسن»، الأستاذ الجامعي الذي يحاول جاهدا إيصال أفكاره الخاصة إلى طلابه في عصر تتعدد فيه المشاكل والمواقف المفاجئة، حيث تدور أحداث المسلسل في تسعينيات القرن الماضي.



كما كان قزق نجم مسلسل «الزند ذئب العاصي» مع نخبة من الفنانين النجوم والخريجين الجدد، وتقاسم البطولة مع: الفنان تيم حسن، والعمل من إخراج سامر البرقاوي، إنتاج شركة الصباح، وجسد شخصية «إدريس» وهي شخصية تحمل الكثير من أسرار الشر خلف النظرة الحازمة، كما شارك في مسلسل «للموت» الجزء الثالث، إخراج فيليب أسمر، إنتاج شركة «إيغل فيلمز»، وقدم شخصية «حاتم» التي تتصف بالقوة والحزم، وتتعرض للكثير من المشاكل العائلية من خلال حبكة درامية مشوقة، وجسد ببراعة خلال مسلسل «كسر عضم» شخصية «أبو الحكم» ضابط الأمن الكبير.