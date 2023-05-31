عاد رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني بسلام إلى الأرض في ختام مهمة بحثية استغرقت 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.

وفي لحظة تاريخية، حطت على الأرض المركبة «دراغون»، بعد رحلة في الفضاء استمرت 10 أيام، وظهرت برناوي ومواطنها القرني يلوحان بأيديهما. بعد ذلك انتقل رائدا الفضاء السعوديان إلى مطار هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية، لبدء مرحلة التأهيل بعد العودة من بيئة الجاذبية الصغرى.

وقاد طاقم «أكسيوم 2» رائدة الفضاء المتقاعدة التي كانت تعمل في ناسا بيجي ويتسون (63 عاما)، والتي تحمل الرقم القياسي كأكثر الأميركيين مكوثا في الفضاء بواقع 665 يوما خلال 3 بعثات طويلة إلى محطة الفضاء الدولية، والتي شملت 10 عمليات سباحة في الفضاء. وتعمل حاليا مديرة رحلات الفضاء المأهولة في أكسيوم. وضمت الرحلة ايضا رائد فضاء أميركيا ثانيا يدعى جون شوفنر (67 عاما)، هو طيار وسائق سيارات سباق ومستثمر من ألاسكا.

أما القرني فهو الطيار المقاتل في سلاح الجو الملكي السعودي، وبرناوي فهي عالمة الطب الحيوي في مجال أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية، لتصبح أول امرأة عربية تنطلق في رحلة إلى مدار الأرض وأول امرأة سعودية تصعد إلى الفضاء.

وهما أول رائدين من المملكة على الإطلاق يصعدان إلى الفضاء على متن مركبة خاصة.

وهبطت سفينة الفضاء (كرو دراجون) التابعة لشركة سبيس إكس والتي كانت تقل الرواد الأربعة في خليج المكسيك قبالة ساحل بنما سيتي في ولاية فلوريدا الأميركية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد رحلة استغرقت 12 ساعة.

واختتمت الرحلة مهمة ثانية لمحطة الفضاء نظمتها وجهزتها ودربت روادها أكسيوم سبيس، وهي شركة مقرها هيوستون دشنت قبل 7 سنوات ويرأسها مدير برنامج محطة الفضاء الدولية السابق في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

وبعودة برناوي والقرني تنتهي المهمة الفضائية «Ax-2» التي أطلقتها المملكة في 22 مايو كأول مهمة علمية سعودية نحو الفضاء.

تزامنت إقامة القرني وريانة في محطة الفضاء الدولية مع وجود الإماراتي سلطان النيادي، أحد أفراد طاقم (البعثة 69)، وهي المرة الأولى التي يوجد فيها 3 رواد فضاء عرب على متن المحطة معا.

وشركة سبيس إكس، التي أسسها إيلون ماسك مالك «تويتر» والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، هي التي زودت المهمة بالصاروخ فالكون 9 وكبسولة الطاقم التي نقلت فريق أكسيوم من وإلى المدار.

وأتاحت وكالة «ناسا» موقع الإطلاق في مركز كنيدي للفضاء التابع لها في كيب كانافيرال بفلوريدا كي تنطلق منه الرحلة، وتولت المسؤولية عن طاقم أكسيوم أثناء إقامته على متن محطة الفضاء الدولية، التي تدور على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض.