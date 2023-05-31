قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير ناصر الهين اليوم الأربعاء، إن تحرك الكويت في الملفات الانسانية عبر منظمات الأمم المتحدة وآلياتها يحظى بتقدير كبير واشادة من كبار المسؤولين الأمميين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بمقر المفوضية في جنيڤ.

وأضاف الهين ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء اوضاع اللاجئين والنازحين في العديد من مناطق الصراعات لاسيما الشرق الأوسط، كما ناقشا التطورات الاخيرة في السودان ونتائج زيارة المفوض السامي إلى القاهرة وسبل تحسين أوضاع الراغبين في مغادرة السودان بسبب الأحداث هناك.

وبحسب السفير، فإن غراندي أعرب خلال اللقاء عن امتنانه وتقديره للدعم الكويتي للمفوضية وبما تقوم به على مختلف الصعد للتوعية بمشكلات وقضايا اللاجئين والنازحين.

كما أشاد المفوض السامي بالتحرك الديبلوماسي الكويتي الحكيم والمدروس في التعامل مع أزمات اللاجئين والنازحين، مؤكدا أن «الكويت من أكبر داعمي المفوضية في الشرق الأوسط».