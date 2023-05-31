تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة جيمس كليفرلي تناول العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط الكويت والمملكة المتحدة وشعبيهما الصديقين والشراكة الإستراتيجية الوثيقة والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات.

وقدم وزير خارجية المملكة المتحدة خلال الاتصال شكر وامتنان بلاده للكويت على ما قامت به من جهود مقدرة وما قدمته تجاه مساعدة إجلاء المواطنين والرعايا البريطانيين من السودان، مشيدا بهذا الموقف الذي يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، وعبر عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الإستراتيجية القائمة مع الكويت في جميع المجالات، مشيدا بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية، وبما حققته من نجاحات عديدة وإنجازات مشتركة في مختلف الأصعدة.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الاستعدادات الجارية في إطار احتفالية البلدين الصديقين بمرور 70 عاما على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 والترتيبات المعنية بهذه المناسبة العزيزة التي ستسطر في سجلات العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين الصديقين وتمثل رمزية تحقيق الرؤى المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين وتطلعات الشعبين الصديقين.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آخر المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا المهمة في مقدمتها الحلول المطروحة للأزمة في سورية وإنهاء معاناة شعبها الشقيق والتطورات الأمنية الراهنة في السودان وأطر تعزيز مسار الدعم الإنساني للمدنيين في أوكرانيا ومناقشة الاستعدادات الجارية بشأن مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو الجاري، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.