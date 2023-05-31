دارين العلي

واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملاته التفتيشية على عموم المنطقة الشمالية لاستهداف التعديات الموجودة على شبكتي الكهرباء والماء.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، ان حصيلة هذا الشهر من المخالفات بلغت أكثر من 60 محضر ضبط وإثبات حالة أغلبها تعديات على الشبكة الكهربائية قام الفريق بالتعامل معها وقطع التيار عن المخالفين لحين تسوية أوضاعهم.

وفي سياق متصل، أكد الشمري أن الفريق مستمر بجولاته المشتركة، حيث تم مع هيئة الزراعة تنفيذ حملة على مزارع كبد وقطع التيار الكهربائي عن حيازتين خالف مالكيهما في التمديدات الكهربائية لغير الأماكن المبينة في المخططات، حيث تم تنفيذ محاضر ضبط بالحالة.

وأكد أنه لا تهاون مع أي نوع من المخالفات سواء على الشبكة المائية أو الكهربائية، لافتا إلى تنظيم حملات شبه يومية بهدف تخفيف الضغط الناتج عن المخالفات على الشبكة.